Mord an Seniorin in Köpenick: Polizei nimmt Nachbarn fest

Einen Tag, nachdem in Köpenick die Leiche einer 85-jährigen Frau gefunden wurde, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Angaben eines Sprechers der Berliner Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen Nachbarn des Opfers. Der 62-jährige Mann sei am Donnerstagabend in der Nähe von Bayreuth festgenommen worden und befinde sich nun in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft gehe von einem heimtückischen Mord aus, sagte der Sprecher am Freitag. Gegen den deutschen Mann werde auch wegen Körperverletzung ermittelt.

Nachbar soll die 85-Jährige erdrosselt haben

Bevor der Beschuldigte die 85-Jährige am Mittwoch in ihrem Haus erdrosselt haben soll, soll er seine 88 Jahre alte Partnerin gewürgt haben. Hintergrund soll ein Streit zwischen dem Paar gewesen sein, weil die 88-Jährige eine Textnachricht der 85-Jährigen auf dem Handy des Mannes gefunden hatte.

Nachbarn der Frau hatten am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr die Polizei zu dem Einfamilienhaus in der Straße im Walde gerufen. Kurz zuvor hatten sie ihre Nachbarin tot in ihrem Haus aufgefunden. Die Auffindesituation deutete darauf hin, dass die alte Dame einem Tötungsdelikt zum Opfer fiel.