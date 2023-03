Freudenberg sucht nach Luises Tod wieder Weg zu Normalität Fast eine Woche ist der gewaltsame Tod der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg nun her. Doch viele Fragen der trauernden Menschen werden wohl unbeantwortet bleiben. Marc Herwig , dpa

Unbekannte haben am Fundort der getöteten Luise Blumen aufgestellt. Roberto Pfeil/dpa

Freudenberg/Siegen -Kerzen, bunte Frühlingsblumen, ein kleines Windrad: Nachdem die Polizei ihre Absperrungen entfernt hat, haben viele Menschen kleine Zeichen ihrer Anteilnahme an die Stelle gebracht, an der die zwölfjährige Luise aus Freudenberg erstochen wurde. Spaziergänger hielten inne, einige hatten Tränen in den Augen.