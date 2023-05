Getöteter Syrer in Berlin-Gatow: Weiterer Teenager in U-Haft

Die Kinder des Mannes sollen in seine Tötung verwickelt sein. Nun wurde eine Freundin der 14-jährigen Tochter ebenfalls in Haft genommen.

Polizeibeamte stehen an einer Grünanlage in Berlin-Gatow.

Polizeibeamte stehen an einer Grünanlage in Berlin-Gatow. Paul Zinken/dpa

Im Fall des in Berlin-Gatow getöteten Syrers ist nun auch die Freundin der tatverdächtigen Tochter festgenommen worden. Dies bestätigte die Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft, Karen Sommer, dem Tagesspiegel.

Die Freundin befand sich bisher noch bei ihrer Familie, doch mittlerweile sei sie 16 Jahre alt geworden und erfülle so die Anforderungen für eine Untersuchungshaft. Bei unter 16-Jährigen sind die Anforderungen wesentlich strenger.

14-jährige Tochter des Syrers noch auf freiem Fuß

Ebenfalls tatverdächtig sind der 16-jährige Sohn des Opfers sowie ein 17-jähriger Bekannter. Beide sitzen seit dem 20. Mai in Untersuchungshaft. Die verdächtige Tochter des Syrers ist 14 Jahre alt und nun als letzte noch auf freiem Fuß. Sie konnte die Polizei wegen ihres jungen Alters noch nicht länger in U-Haft nehmen.

Ob sich die Tatverdächtigen inzwischen zum Vorwurf äußerten, ist weiterhin unklar. Der Tod des Syrers gilt bisher als ungeklärt. Die Teenager werden jedoch verdächtigt, den Mann am vergangenen Dienstag, den 16. Mai, unter einem Vorwand an den späteren Tatort nach Gatow gelockt zu haben. Dort wurde er mit mehreren Schüssen getötet. Er starb noch am Tatort.