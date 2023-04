Getöteter Taxifahrer: Berliner Polizei verhaftet Verdächtigen

Im Fall des in Berlin-Grunewald getöteten Taxifahrers sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft. Er wurde am Samstag außerhalb von Berlin festgenommen. Ein Richter hat bereits Haftbefehl erlassen, sagte eine Sprecherin der Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Abend.

Wie die B.Z. berichtet, haben sogenannte „Super-Recognizer“ den mutmaßlichen Täter überführt. Die speziell ausgebildeten Beamten können demnach in großen Menschenmassen Personen wiedererkennen – auch wenn sie diese nur einmal gesehen haben. Ermittler hatten zuvor offenbar Bild oder Videomaterial ausgewertet, auf denen der Verdächtige zu sehen ist.

Wie aus Ermittlerkreisen zu erfahren war, war der Taxifahrer wohl ein Zufallsopfer. Das heißt, die beiden kannten sich nicht. Es wird vermutet, dass ein Streit zwischen den Männern eskalierte. Die genauen Hintergründe der Tat seien unklar. Eine Mordkommission hatte die Ermittlungen übernommen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Brahms-, Ecke Richard-Strauß-Straße. Der Täter soll dem Taxifahrer mit einem spitzen Gegenstand in den Hals gestochen haben. Der Schwerverletzte wurde durch einen Notarzt ins Krankenhaus gebraucht. Doch die Ärzte konnten dem 49-Jährigen bei einer Notoperation nicht mehr helfen. Er erlag seinen schweren Verletzungen.

Grunewald ist ein Ortsteil im Südwesten Berlins und ein Waldgebiet mit Seen. Bekannt ist die Gegend für prunkvolle Villen und teils prominente Bewohner.