Getötete Afghanin: Urteil am 16. Februar geplant Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Afghanin in Berlin soll am 16. Februar ein Urteil verkündet werden. Das teilte das Landgericht der Hauptstadt am Donn... dpa

Berlin (dpa) – -Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Afghanin in Berlin soll am 16. Februar ein Urteil verkündet werden. Das teilte das Landgericht der Hauptstadt am Donnerstag mit. Angeklagt sind zwei Brüder der 34-Jährigen. Die 27 und 23 Jahre alten Männer sollen ihre Schwester getötet haben, weil die zweifache Mutter ihr Leben nach eigenen Vorstellungen führen wollte.