Getötete Frau in Wohnung: Suche mit Video nach Täter

Berlin -Rund zwei Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Berlin-Charlottenburg hoffen Ermittler durch Aufnahmen einer Überwachungskamera auf eine Spur zum Täter. Ein am Samstag veröffentlichtes Video zeige eine verdächtige Person am Tattag in der Nähe des Tatorts, geht aus einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hervor. Der Gesuchte trägt in der kurzen Sequenz eine helle Schirmmütze und einen Rucksack.