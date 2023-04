Getöteter Taxifahrer: Verdächtiger in U-Haft Ein Taxifahrer wird im Berliner Villenviertel Grunewald so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus stirbt. Zwei Tage später gibt es einen Ermittlungse... dpa

Im Fall des tödlichen Angriffs auf einen Taxifahrer in Berlin-Grunewald hat die Mordkommission einen Ermittlungserfolg. Fabian Sommer/dpa

Berlin -Im Fall des in Berlin-Grunewald tödlich verletzten Taxifahrers sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft. Er sei festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Abend. Sie bestätigte einen Bericht der „B.Z.“. Weitere Informationen - etwa zur Identität des Mannes oder zu den Umständen der Festnahme - gaben die Ermittler noch nicht preis.