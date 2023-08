Getreidetransporte: Rumänien und Ukraine wollen Donau-Infrastruktur wiederaufbauen

Angesichts der angespannten Lage im Schwarzen Meer wollen die Ukraine und Rumänien ihre Zusammenarbeit bei Warentransporten verstärken. Beide Länder hätten ein Abkommen unterzeichnet, „das den zuverlässigen Transit ukrainischer Waren gewährleistet“, erklärte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal am Freitag nach einem Treffen mit seinem rumänischen Amtskollegen Marcel Ciolacu in Bukarest. Entlang der gemeinsamen Grenze sei die Einrichtung neuer Kontrollpunkte für den Verkehr auf den Straßen, Schienen und dem Fluss geplant.

Die Donau-Häfen an der Grenze zu Rumänien sind seit Russlands Ausstieg aus dem Getreideabkommen zu einem wichtigen Umschlagplätze für ukrainische Getreideexporte geworden. Das Abkommen hatte der Ukraine trotz des Krieges den Transport von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht. Seit seinem Ausstieg griff Moskau verstärkt die ukrainische Hafeninfrastruktur am Schwarzen Meer und an der Donau an.

Ukraine und Rumänien wollen Infrastruktur auf der Donau wiederaufbauen

Kiew und Bukarest einigten sich laut Schmyhal nun darauf, die zerstörte Infrastruktur auf der Donau wieder aufzubauen und zu verbessern, sodass Frachtschiffe Getreide nach Rumänien transportieren können. Ciolacu erklärte seinerseits, Rumänien wolle die Menge des durch sein Land transportierten ukrainischen Getreides von derzeit zwei Millionen auf vier Millionen Tonnen monatlich verdoppeln.

Kiew hatte vor einer Woche auf dem Schwarzen Meer Seewege für Handelsschiffe geöffnet - trotz der russischen Drohung, jedes Schiff, das die ukrainischen Häfen ansteuert oder verlässt, angreifen zu wollen. Das erste zivile Frachtschiff aus dem Schwarzmeerhafen in Odessa traf am Donnerstag in Istanbul ein.