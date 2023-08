Gewalt in Berlin: Räuber jagen Mann durch Kreuzberg und schlagen ihn bewusstlos

Bei einem Raub in Berlin-Kreuzberg ist ein junger Mann so schwer verletzt, dass er bewusstlos wurde. Es sei dabei zu regelrechten Jagdszenen gekommen.

Nach Angaben der Polizei hatten die Angreifer den 22-Jährigen am Freitag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Ritterstraße/Erkelenzdamm angesprochen, als dieser aus einem Bus gestiegen war. Einer der Räuber habe laut Zeugen das Opfer mit einem Messer bedroht, während die anderen an dessen Tasche gezerrt haben. Dabei sollen sie ihn brutal gegen den Oberkörper und Kopf geschlagen haben.

Zeugen halten Verdächtigen fest und übergeben ihn der Polizei

Als sich der 22-Jährige losreißen konnte und flüchtete, sei ein 33-jähriger Tatverdächtiger ihm bis zum Oranienplatz hinterhergelaufen, wo er ihn erneut mit Schlägen malträtierte. Nach einer erneuten Flucht des Opfers wurde es an der Oranienstraße bei einem Gerangel zu Boden gebracht und gewürgt, sodass es das Bewusstsein verlor. Eine Zeugin ging dazwischen. Zusammen mit weiteren Passanten gelang es den Helfern, den Schläger bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den jungen Mann mit einer Gehirnerschütterung, Hämatomen am Hals und Prellungen in ein Krankenhaus. Der Angreifer kam in ein Polizeigewahrsam, die Kriminalpolizei ermittelt.