Gewalt in Berliner S-Bahn: Jugendliche brechen Senior die Nase

Die drei Minderjährigen sollen brutal auf den 67-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Sie konnten wenig später in Neukölln festgenommen werden.

Sicherheitsleute der Deutschen Bahn stehen in einer Berliner S-Bahn.

Drei Jugendliche haben in einer Berliner S-Bahn einen 67-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Die brutale Attacke ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei bereits am vergangenen Wochenende. Die drei 14, 15 und 16 Jahre alten Jungen sollen auf den Senior am frühen Samstagabend zwischen den Bahnhöfen Ostkreuz und Treptower Park eingeschlagen und eingetreten haben.

Zeugen erzählten alarmierten Bundespolizisten, dass sich das Opfer und die Täter zuvor lautstark gestritten hätten. Der 67-Jährige erlitt durch den Angriff eine Nasenbeinfraktur und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Bundespolizisten konnten die drei alkoholisierten moldauischen Staatsangehörigen wenig später am S-Bahnhof Sonnenallee vorläufig festnehmen. Die polizeibekannten Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.