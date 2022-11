Gewalt in Beziehungen bleibt auf hohem Niveau Zunächst klingt es nach einer erfreulichen Entwicklung: 3 Prozent weniger Opfer von Partnerschaftsgewalt im vergangenen Jahr. Doch der Rückgang trügt: Insges... Fatima Abbas , dpa

ARCHIV - Eine Frau sitzt in einem Frauenhaus auf einem Bett. Maja Hitij/dpa

Berlin -Die Bundesfamilienministerin blickt ernst in die Kameras, während sie die jüngsten Daten zur Gewalt in Partnerschaften präsentiert: „Fast jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch ihren derzeitigen oder vorherigen Partner. Das ist die Realität“, sagt Lisa Paus. Und dabei macht sie von vornherein klar: Der leicht rückläufige Trend, den die Statistik für das Jahr 2021 ergeben hat, könnte nur ein vorübergehendes Tief sein. Hier ein Überblick über die neuen Daten, die das Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstag vorgestellt hat.