Gewalt in Kreuzberger Bar: Mann schlägt Streitschlichter den Kopf ein

Ein Kneipengast wollte in Berlin-Kreuzberg einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau schlichten. Doch sein couragiertes Eingreifen wurde ihm zum Verhängnis. Er wurde von dem Aggressor zweimal angegriffen und schwer verletzt. Dabei nutzte der

Täter jedes Mal einen Überraschungsmoment aus.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, alarmierte ein Zeuge die Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen um 4.30 Uhr zu einer Bar an der Skalitzer Straße. Als die Beamten eintrafen, schilderten die Freunde des Opfers, dass es zuvor vor der Tür eine Auseinandersetzung gegeben hatte. Ihr Kumpel sei dazwischengegangen, um die Gemüter zu beruhigen. Einer der Streithähne habe ihm überraschend einen heftigen Kopfstoß gegeben, woraufhin er eine blutende Platzwunde erlitt.

Täter flüchtet mit einem Fahrrad

Der Angreifer sei anschließend geflüchtet, der Streitschlichter setzte sich mit seinen Freunden wieder an die Bar. Etwa zwei Stunden später ist laut Polizei plötzlich ein Unbekannter in die Kneipe gestürmt. Er sei zielstrebig auf den 38-Jährigen zugelaufen und habe ihm unvermittelt mit einem Gegenstand den Kopf eingeschlagen. Anschließend soll der Schläger auf einem Fahrrad in Richtung Schlesisches Tor geflüchtet sein.

Womöglich handelt es sich um denselben Täter, der bereits zuvor für Unruhe gesorgt hatte. Wirklich eindeutig geklärt sei das bisher aber noch nicht, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Um welche Tatwaffe es sich handelte, sei ebenfalls noch unklar. Der Angreifer nahm den Gegenstand wieder mit.

Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten das Opfer mit schwersten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo der Mann notoperiert werden musste. Er liegt nun auf einer Intensivstation. Polizisten sind dem Täter auf der Spur, hieß es. Zeugen konnten ihn beschreiben. Gegen ihn wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.