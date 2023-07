Lichtenberg: Mann hinterrücks angegriffen und bewusstlos geschlagen

Unbekannte haben in Berlin-Lichtenberg einen Mann ohne ersichtlichen Grund hinterrücks angegriffen und krankenhausreif geschlagen. Nach Angaben der Polizei war der 34-Jährige am Freitagabend um 21.50 Uhr an der Siegfriedstraße unterwegs, als er von zwei Fremden von hinten gepackt und über einen Mauervorsprung gezogen wurde. Anschließend schlugen und traten die Männer auf den am Boden liegenden Mann ein.

Der Polizei zufolge habe einer der Angreifer dem Opfer mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Als ein Passant die Männer aufforderte, den Mann in Ruhe zu lassen, flüchteten sie in Richtung Ruschestraße. Der 34-Jährige verlor kurze Zeit das Bewusstsein. Alarmierte Polizisten leisteten Erste Hilfe, sodass er das Bewusstsein wiedererlangte, erklärte ein Polizeisprecher. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn mit Verletzungen an Kopf und Rumpf in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nicht.

Lichtenberg: 18-Jähriger fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen

Einige Stunden zuvor war in Lichtenberg ein 18-Jähriger rassistisch beleidigt und mit einer Glasflasche attackiert worden. Der junge Mann spazierte nach Angaben der Polizei gemeinsam mit einer Freundin am Freitagnachmittag auf der Egon-Erwin-Kisch Straße im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen entlang, als ihn ein Unbekannter fremdenfeindlich beleidigt haben soll. Anschließend habe der mutmaßliche Rassist dem Opfer eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen.

Der Angegriffene erlitt eine Platzwunde am Kopf, die von Rettungskräften versorgt wurde. Die weiteren Ermittlungen hat der Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.