Potsdam - Mehr als vier Monate nach der Gewalttat mit vier Toten in einem Potsdamer Wohnheim für Menschen mit Behinderung hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die 52-jährige Tatverdächtige erhoben. Der Pflegekraft wird Mord in vier Fällen sowie versuchter Mord in drei Fällen und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. „Die Angeschuldigte ist hinreichend verdächtig, am 28. April 2021 fünf schutzlose Bewohner der Einrichtung in Tötungsabsicht angegriffen zu haben“, teilte die Behörde in Potsdam am Dienstag mit.

Ende April waren in dem Wohnheim der diakonischen Einrichtung Oberlinhaus vier Menschen getötet und eine Bewohnerin schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist die Pflegekraft, die viele Jahre dort arbeitete. Sie ist in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die Tat hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.