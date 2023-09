Messerattacken und Schuss: Familienfehde in Kreuzberg gipfelt in Massenschlägerei

Bei einer Massenschlägerei zwischen Angehörigen zweier Familien sind am Freitagabend in Berlin-Kreuzberg vier Männer bei Messerattacken verletzt worden. Auch ein Schuss soll laut Zeugen abgefeuert worden sein. Auslöser der Auseinandersetzung war nach Angaben der Polizei ein vorausgegangener Konflikt zwischen zwei Familien, die in der Nachbarschaft nahe des Mehringplatzes wohnen.

Demnach soll sich zunächst ein 33-Jähriger aus der einen Familie mit mehreren Angehörigen der anderen Familie lautstark gestritten haben. Währenddessen hätten sich immer mehr Familienmitglieder beider Parteien in den Streit eingemischt. Ein Mann soll dann aus einer Schreckschusswaffe einen Schuss abgegeben und einige Kontrahenten mit der Waffe bedroht haben. Daraus soll sich dann eine Schlägerei mit bis zu zwanzig Personen entwickelt haben, so die Polizei weiter.

Opfer mit Stich und Schnittverletzungen – Polizisten leisten Erste Hilfe

Der 33-Jährige erzählte alarmierten Polizisten bei ihrer Ankunft am Tatort, dass er eine Stichverletzung im Rücken erlitt. Zudem seien drei weitere Männer im Alter von 20, 23 und 28 Jahren durch Schnitte verletzt worden. Zu diesem Zeitpunkt war die Hälfte der Beteiligten bereits geflüchtet. Die eintreffenden Beamten einer Einsatzhundertschaft leisteten Erste Hilfe und alarmierten Rettungskräfte. Nach und nach erschienen dann weitere Beteiligte und Zeugen am Mehringplatz.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Laut Polizei konnte kurze Zeit später ein 18-Jähriger als verdächtiger Messerstecher ermittelt werden. Während des Einsatzes entbrannte abermals ein Streit mit bis zu 30 Personen. Nur weitere hinzugerufene Einsatzkräfte konnten die Lage beruhigen, woraufhin sich die Menge auflöste und sich die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen entfernten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Landfriedensbruches eingeleitet.