Streit um Frau: Fünf Männer bei Massenschlägerei vor Berliner Club niedergestochen

Bei einer Massenschlägerei zwischen zwei Personengruppen sind in der Nacht zum Sonntag im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) fünf Männer schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, seien die Opfer in einem Nachtclub an der Ribnitzer Straße um 3.30 Uhr mit einer deutlich größeren Männergruppe aneinandergeraten. Nach Informationen der Berliner Zeitung war der Auslöser der Konfrontation ein Streit um eine Frau.

Es sei zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in der Diskothek Cozy Bar gekommen, die sich schnell nach draußen verlagerte. Als die fünf Männer herauskamen, seien sie von mindestens zehn bis zwölf Kontrahenten mit Schlägen und Tritten empfangen worden. Die Angreifer sollen dann Messer gezogen und zugestochen haben. „Alle fünf Opfer begaben sich mit multiplen Stich- und Schnittverletzungen selbstständig in Krankenhäuser“, sagte die Polizeisprecherin. Dort wurde das Ausmaß der Verletzungen erst so richtig deutlich. Einige kamen auf normale Stationen, andere auf Intensivstationen, hieß es.

Eine Spur zu den Angreifern gebe es bisher noch nicht. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, da in der Nacht niemand sofort eine Polizeistreife zum Tatort alarmiert hatte. Den groben Verlauf der Auseinandersetzung schilderten die Opfer erst in den Krankenhäusern, als sie auf ihre Verletzungen angesprochen wurden.

Was auffällt: Auch kleinste Meinungsverschiedenheiten gipfeln immer schneller in brutalen Messerattacken. 3317 Messerangriffe gab es 2022 in der Hauptstadt. Die meisten wurden aus einer Gruppe heraus begangen – und immer häufiger setzen Kinder und Jugendliche Messer ein. Das geht aus einer Statistik der Berliner Polizei hervor.