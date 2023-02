Gewalt-Welle: Karneval in Mexiko ohne Schönheitskönigin Solidarität mit Hinterbliebenen von Gewalt statt Schönheitswettbewerb: Die Kandidatinnen für die Karnevalskönigin in Jerez geben ihren Rückzug bekannt. dpa

ARCHIV - In Mexiko kommt es immer wieder zu schweren Gewaltausbrüchen - in Jerez hat das nun Auswirkungen auf den Karneval. (Symbolbild) MA Wire/dpa El Universal/El Universal via ZU

Jerez -Aufgrund einer Welle der Gewalt wird es bei der Karnevalsfeier in der mexikanischen Stadt Jerez in diesem Jahr keine Schönheitskönigin geben. Nach einer Reihe von Gewalttaten zogen sich die sieben Kandidatinnen am Donnerstag (Ortszeit) wenige Stunden vor der Wahl von dem Wettbewerb zurück, wie örtliche Medien und die Frauen selbst mitteilten.