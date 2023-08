Gewalttat am Bahnhof Frankfurter Allee: Bundespolizei bittet um Hinweise

Eine etwa achtköpfige Gruppe soll in der Nacht zum Sonntag zwei Männer am S-Bahnhof Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain angegriffen haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, habe die Gruppe junger Männer zuvor gegen 2 Uhr zwei Frauen belästigt und beleidigt. Die zwei Zeugen schritten schließlich ein. Doch dann ging die Gruppe plötzlich auf die beiden los und schlugen mit Fäusten auf sie ein. Dabei sollen sie auch Pfefferspray eingesetzt haben.

Anschließend flüchteten die Täter aus dem Bahnhof. Die hinzugerufene Bundespolizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die allerdings erfolglos blieb. Die beiden 37-Jährigen lehnten eine medizinische Versorgung ihrer Verletzungen ab.

Frauen belästigt und Zeugen geschlagen: Bundespolizei bittet um Hinweise

Die Bundespolizei ermittelt nun aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die bislang unbekannten Angreifer. Ein weiterer Zeuge hatte die Tathandlung gefilmt und übermittelte den Beamten die entsprechenden Videoaufzeichnungen. Als die Bundespolizisten eintrafen, waren die belästigten Frauen nicht mehr vor Ort. Daher werden sie gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder der Identität der unbekannten Angreifer machen können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.