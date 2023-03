Berlin: Gewalttäter locken Mann per Dating-App in die Falle

Ein 27-Jähriger glaubte, jemanden zum Rendezvous zu treffen. Doch dann warteten am vereinbarten Treffpunkt in Marienfelde drei Räuber, die auf ihn einschlugen.

Tinder ist eine populäre Dating-App. Kriminelle locken mit Fake-Profilen offenbar ihre Opfer an, um sie dann auszurauben.

Drei Unbekannte haben im Berliner Ortsteil Marienfelde einen Mann unter falschem Vorwand zu einem Ort gelockt, wo sie ihn anschließend verprügelten und ausraubten. Wie die Polizei mitteilte, wollte das Opfer in der Nacht zum Samstag an der Marienfelder Allee eine Person treffen, die er angeblich über eine Dating-App kennengelernt hatte. Doch statt eines romantischen Rendezvous kam es zu einem brutalen Angriff.

Die drei unbekannten Männer hätten auf den 27-Jährigen am Treffpunkt gewartet, so die Polizei. Das Trio soll den Mann umgehend aufgefordert haben, sein Portmonee zu leeren. Als das Opfer erwiderte, er habe kein Geld, sollen die Männer auf ihn eingeschlagen, eingetreten und seinen Rucksack entwendet haben. Anschließend sollen die Angreifer mit ihrer Beute in unbekannte Richtung zu Fuß geflüchtet sein.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen mit Gesichts- und Armverletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Ermittler überprüfen nun unter anderem das offensichtliche Fake-Profil aus dem Internet.