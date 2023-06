Gewalttat in Nottingham: 31-Jähriger in Untersuchungshaft

Einem 31-Jährigen wird im Zusammenhang mit den Taten vom Dienstag dreifacher Mord und versuchter Mord in drei Fällen vorgeworfen. Er bleibt in Untersuchungsh...

London -Im Fall der Gewalttat von Nottingham mit drei Toten und drei Verletzten bleibt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA, nachdem der 31-Jährige am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden war. Ihm wird im Zusammenhang mit den Taten vom Dienstag dreifacher Mord und versuchter Mord in drei Fällen vorgeworfen.

Den Ermittlungen zufolge tötete der mutmaßliche Täter in der mittelenglischen Universitätsstadt Nottingham in den frühen Morgenstunden zwei 19 Jahre alte Studierende mit einem Messer. Danach versuchte er vergeblich, in ein Pflegeheim einzudringen, bevor er einen 65-Jährigen erstach und dessen Lieferwagen stahl. Mit dem Fahrzeug verletzte er drei weitere Menschen, bevor ihn die Polizei stoppen und überwältigen konnte. Das Motiv des Mannes blieb zunächst unklar.