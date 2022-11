Gewerkschaft der Polizei will Böllerverbot in Berliner City Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) will einem Bericht zufolge Silvester ein Böllerverbot in der Berliner Innenstadt. Der GdP-Landesvorsitzende Stephan Weh ha... dpa

Berlin -Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) will einem Bericht zufolge Silvester ein Böllerverbot in der Berliner Innenstadt. Der GdP-Landesvorsitzende Stephan Weh halte dies für erforderlich, um „ausufernde Gewalteskapaden gegen Polizei und Feuerwehr“ zu verhindern, schrieb die „Berliner Zeitung“ am Mittwoch (online). Ihm sei bewusst, dass so eine Maßnahme auch Menschen treffe, die den Jahreswechsel friedlich begehen. „Aber aus unserer Sicht führt kein Weg an einem Verbot im Innenstadtbereich vorbei, wenn wir gravierende Verletzungen verhindern wollen.“ Für das Verbot habe Weh den Bereich innerhalb des Berliner S-Bahn-Ringes im Blick.