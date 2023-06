Nächster Warnstreik am Dienstag? Deutsche Bahn schlägt EVG Schlichtung vor

Fällt die Entscheidung für einen Streik, soll dieser in der kommenden Woche stattfinden. Am Donnerstag sollen die Streikziele neu beschlossen werden.

Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich eventuell auf einen neuen Bahnstreik einstellen. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn hat der Konzern der Gewerkschaft EVG eine Schlichtung vorgeschlagen. „Damit soll der Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit beigelegt werden“, teilte der Konzern am Mittwochnachmittag mit.

Deutsche Bahn: Womöglich Warnstreik am Dienstag

Zuvor hieß es aus Gewerkschaftskreisen, dass eine Entscheidung über einen Warnstreik am Donnerstag fallen würde. Es gibt morgen eine Vorstandssitzung, in der Streikziele neu beschlossen werden. Die Bild-Zeitung hatte zunächst berichtet.

Nach ihren Informationen wird ein Warnstreik am Dienstag kommender Woche angestrebt. Die Gewerkschaft EVG äußerte sich dazu auf Anfrage nicht. Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn lässt die Gewerkschaft ihre Mitglieder in einer Urabstimmung bis Ende Juli über unbefristete Streiks entscheiden. Sie hatte angekündigt, dass in dieser Zeit Warnstreiks möglich seien.