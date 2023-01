Post-Streik: Briefe und Pakete in Berlin werden erst ab Montag zugestellt Verdi ruft bundesweit zu Streiks in allen Brief- und Paketzentren der Deutschen Post auf. In Berlin und Brandenburg beginnt der Streik in der Nacht auf Freitag. dpa / AFP / Kathrin Merz

Bei der Post wird gestreikt. dpa/Moritz Frankenberg

Berlin -Im Tarifstreit bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Seit Donnerstag um 17 Uhr werden Verteilzentren der Deutschen Post bestreikt. Auch die 3000 Beschäftigen in der Brief-, Verbund- und Paketzustellung in Berlin und Brandenburg sind zum Streik aufgerufen, teilte der Landesverband der Gewerkschaft Verdi am Donnerstagabend mit. In der Nacht zu Freitag sollen 500 Tarifbeschäftigte in den vier regionalen Briefverteilzentren in Berlin-Tempelhof, Schönefeld, Stahnsdorf und Hennigsdorf, sowie in den Paketzentren in Rüdersdorf, Börnicke und Ludwigsfelde die Arbeit niederlegen. Ab Freitagmorgen folgen laut Verdi weitere Beschäftigte in sogenannten Zustellbasen in beiden Ländern.