Kaufland, Rewe, Edeka: Warnstreiks heute im Berliner Einzelhandel

In Berlin und Brandenburg drohen Warnstreiks im Einzelhandel. Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag zum Arbeitskampf aufgerufen. In den aktuellen Tarifverhandlungen hätten die Arbeitgeber Angebote vorgelegt, die einen massiven Reallohnverlust bedeuten würden, teilte die Gewerkschaft mit. Bereits seit Donnerstag wird der Großhandel bestreikt.

Laut Gewerkschaft werden am Arbeitskampf unter anderem Beschäftigte von Kaufland, Rewe (Oranienburg), Edeka (Freienbrink und Mittenwalde), Galeria und H&M teilnehmen. Für 11 Uhr wurde eine Kundgebung am Berliner Dom angekündigt. Ob der Warnstreiks zu Filialschließungen führen wird, war am frühen Morgen unklar.

Verdi: Mindestentgelt von 13,50 Euro nicht unterschreiten

Verdi fordert im Einzelhandel 2,50 Euro mehr Entgelt pro Stunde und ein Mindestentgelt von 13,50 Euro pro Stunde. Im Großhandel fordert Verdi 13 Prozent mehr Lohn. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll nach Vorstellung der Gewerkschaft bei 12 Monaten liegen.

Laut Gewerkschaftsmitteilung haben die Arbeitgeber eine Lohnerhöhung von 5,3 Prozent ab Oktober 2023 an. „Für die unterste Lohngruppe würde der Stundenlohn bei 13,00 Euro liegen - nur 59 Cent oberhalb des ab 1. Januar 2024 geltenden gesetzlichen Mindestlohns“, teilte Verdi mit. Im Großhandel bieten die Arbeitgeber demnach ab September 2023 eine Erhöhung von 5,1 Prozent an.