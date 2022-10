Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern angesichts der stark gestiegenen Inflation umfassende Tariferhöhungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Ziel sei eine Anhebung der Gehälter um 10,5 Prozent – mindestens aber um 500 Euro pro Monat, wie Verdi und dbb bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag verkündeten. Darüber hinaus sollen Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 200 Euro im Monat angehoben werden. Dies seien die zentralen Forderungen für die anstehenden Tarifverhandlungen Anfang 2023.

„Die Beschäftigten sollen die Sicherheit bekommen, dass sie keinen Reallohnverlust hinnehmen müssen“, sagte dbb-Chef Ulrich Silberbach. Verdi-Chef Frank Werneke fügte hinzu, viele Menschen wüssten nicht, „wie sie sich und ihre Familien über Wasser halten sollen“. Einige könnten schon jetzt Miete oder Heizkosten nicht mehr zahlen.

Die Bundestarifkommission hat entschieden.

Tarifstreit: Warnstreiks im Winter möglich

Zudem betonte Werneke, dass – neben dem Inflationsausgleich für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst – vor allem die unteren Gehaltsklassen in den Fokus gerückt werden sollen. „Bei der Forderungsfindung wird daher sicherlich auch ein Mindestbetrag eine wichtige Rolle spielen“, so der Gewerkschafter.

Einmalzahlungen – ob von der Bundesregierung besteuert oder nicht – lehne man hingegen ab. Die Ampel hatte sich zuletzt auf verschiedene, teils steuerfreie, Sonderzahlungen zur Entlastung der Bürger geeinigt. „Einmalzahlungen sehen wir kritisch, weil wir einen langfristigen Inflationsausgleich brauchen, der in den Einkommenstabellen greift“, teilte Silberbach diesbezüglich mit. Als ergänzendes Instrument, zusätzlich zu langfristigen Lösungen, wolle man diese aber auch nicht gänzlich ausschließen.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte im Vorfeld dazu aufgerufen, sich bei den anstehenden Verhandlungen mit Lohnforderungen zurückzuhalten. Die Kommunen stünden unter enormem finanziellen Druck, viele hätten zudem erhebliche Altschulden. Der Investitionsrückstand der Kommunen belaufe sich demnach auf rund 159 Milliarden Euro.

Angesichts der geradezu konträren Positionen der Verbände wird es im Winter aller Vorrausicht nach auch zu Warnstreiks kommen, bevor die Verhandlungen mit Bund und Kommunen am 24. Januar 2023 offiziell beginnen. So könnten im Rahmen des Tarifstreits beispielsweiser Erzieher oder Busfahrer in den Ausstand treten – dies war bereits in vorangegangenen Tarifrunden der Fall gewesen.