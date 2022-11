Gewinner des Eurojackpot hat sich noch nicht gemeldet Der Gewinner oder die Gewinnerin des deutschen Lotto-Rekordgewinns von 120 Millionen Euro hat sich nach Angaben von Lotto Berlin noch nicht gemeldet. Das sag... dpa

ARCHIV - Ein Lottoschein und ein Kugelschreiber liegen in einer Annahmestelle auf dem Tresen. ation Philipp von Ditfurth/dpa/Illustr

Berlin -Der Gewinner oder die Gewinnerin des deutschen Lotto-Rekordgewinns von 120 Millionen Euro hat sich nach Angaben von Lotto Berlin noch nicht gemeldet. Das sagte Sprecher Thomas Dumke am Mittwochmorgen. Es gebe nach der Eurojackpot-Ziehung vom Dienstag einen Millionär mit 120 Millionen Euro und zwei Berliner Millionäre, die jeweils ungefähr 1,2 Millionen gewonnen hätten. „Alle drei haben in einem klassischen Berliner Lottoladen gespielt.“ Sie spielten also mit einem Papierschein, nicht online.