Umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, vollgelaufene Keller: Ein heftiges Gewitter in Berlin hat der Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag rund 20 Einsätze beschert. Die Hälfte davon seien Wasserschäden und herabgestürzte Äste gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Menschen wurden nach den Angaben nicht verletzt. Größere Schäden habe es nicht gegeben, sagte der Sprecher. „Wir mussten keine große Technik einsetzen.“

Verglichen mit Unwettern in der Vergangenheit sei die Bundeshauptstadt vergleichsweise glimpflich davongekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Wind sei diesmal nicht so heftig gewesen.

Das Unwetter hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr am Dienstagmorgen. Wegen eines umgestürzten Baumes war die S47 zwischen Schöneweide und Spindlersfeld für mehrere Stunden unterbrochen. Fahrgäste mussten auf Ersatzbusse ausweichen. Auch auf den Linien S8 und S9 kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Die Linie S85 fuhr laut der S-Bahn Berlin wegen einer Signalstörung nach Blitzeinschlag nicht.

In Rummelsburg war die Schlichtallee Richtung Lückstraße zwischen Hauptstraße und Lückstraße wegen Wasser auf der Fahrbahn gesperrt. Die Buslinie 240 musste in beiden Richtungen zwischen S Rummelsburg und Münsterlandplatz wegen der Wasserhavarie unterbrochen werden. Aus dem gleichen Grund war die Buslinie 194 in beiden Richtungen zwischen dem S-Bahnhof Rummelsburg und Wönnichstraße unterbrochen.

Dachstuhlbrände in Mahlsdorf und Lichtenrade - Blitzeinschlag?

In Mahlsdorf gab es einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Ahornallee ein. Nach Angaben der Feuerwehr geriet das Dach in Brand. Rund 40 Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf das ganze Haus übergreifen konnte.

In der Pechsteinstraße in Lichtenrade brannte ein Dachstuhl in einem Mehrfamilienhaus – auf rund 250 Quadratmetern Fläche. Die Feuerwehr war mit 85 Kräften im Einsatz. Acht Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Ob das Gewitter mit zahlreichen Blitzen der Grund für die beiden Dachstuhl-Brände sei, könne man nicht sagen, hieß es von der Feuerwehr. Die Brandursachen werde die Polizei ermitteln.

Gewitter: Mehrere Blitzeinschläge im Berliner Stadtgebiet

Laut der Seite Kachelmannwetter kam es zu mehreren Blitzeinschlägen im Berliner Stadtgebiet, darunter nahe der Hasenheide, in Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf und im Südosten der Stadt.

Blitz schlägt bei Briesensee ein – drei Menschen verletzt

Über Brandenburg waren bereits am Montagabend schwere Gewitter niedergegangen. Drei Menschen wurden bei einem Blitzeinschlag in Briesensee im Landkreis Dahme-Spreewald in der Nähe von Lübben verletzt. Einer von ihnen kam schwer verletzt ins Krankenhaus, die anderen beiden wurden vor Ort versorgt, wie die Rettungsleitstelle Lausitz am Dienstag mitteilte. Der Blitz war am Montagabend im Zuge der Gewitter in der Nähe der drei Menschen eingeschlagen. Angaben zu Art und Umfang der Verletzungen wurden nicht gemacht.

In Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) im Ortsteil Hosena kollidierte außerdem eine Rangierlok am Montagabend mit einem Baum, der auf die Gleise gefallen war. Dabei wurde niemand verletzt. Der Baum wurde beseitigt, wie es weiter hieß.

Insgesamt habe es an dem Abend 40 Anrufe bei der Rettungsleitstelle gegeben, meistens habe es sich um umgefallene Bäume oder Äste gehandelt. In der Zuständigkeit der Rettungsleitstelle sind die Landkreise Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße, Dahme-Spreewald und die Stadt Cottbus.

Warnung vor extremer Hitze am Dienstag, weitere Gewitter möglich

Für den Dienstagmorgen rechnet der DWD noch im Osten und Nordosten Brandenburgs mit örtlich kräftige Schauern und Gewittern, bei denen es zu Sturmböen und lokalem Starkregen kommen kann. Ab dem späten Vormittag könnte es im Nordwesten Brandenburgs noch einzelne Gewitter geben, bei denen es neben Starkregen und Sturmböen auch zu Hagel kommen kann. In der Nacht zum Mittwoch langsam nach Polen verlagernde Gewittertätigkeit.

Zudem besteht für Dienstag eine amtliche Warnung vor extremer Hitze in Berlin und Brandenburg. Die Höchsttemperaturen liegen bei 29 bis 33 Grad, in Berlin um 32 Grad. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit wird es sehr schwül. (mit dpa)