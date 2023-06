Gewitter und Sturmböen bis Ende der Woche

Auf Sturm und Gewitter müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch ...

Potsdam/Berlin -Auf Sturm und Gewitter müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, beginnt der Mittwoch mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei 22 bis 26 Grad. Nachmittags wird es dann ungemütlich: Dichtere Wolken ziehen auf und örtlich fällt Regen. Vor allem im Süden Brandenburgs kommt es zu Gewittern. Dabei wehen lokal Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 65 Kilometern pro Stunde.

In der Nacht zum Donnerstag beruhigt es sich ein wenig und es bleibt trocken bei 13 bis 9 Grad. Am Donnerstag rechnet der Wetterdienst wieder örtlich mit Schauern bei 22 bis 26 Grad und ab dem Nachmittag mit vereinzelten Gewittern.

Dieses Wetter bleibt den Menschen in Berlin und Brandenburg in der Nacht zum Freitag erhalten, die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad. Am Freitag geht es mit Blitz und Donner weiter: Regional kommt es zu Schauern und vereinzelten Gewittern bei 21 bis 25 Grad.