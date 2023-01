McCarthy scheitert auch im achten Wahlgang – ein Abgeordneter stimmt für Trump

Washington -Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben sich auch im insgesamt achten Wahlgang am Donnerstag nicht auf einen neuen Vorsitzenden verständigen können. Kevin McCarthy scheiterte erneut, von den 222 Republikanern stimmten nur 201 für ihn. 17 Stimmen bekam Byron Donalds und zwei Stimmen Kevin Hern.

Im siebten Wahlgang hatte ein republikanischer Abgeordneter für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump gestimmt. Der glühende Trump-Anhänger Matt Gaetz nannte bei der mündlichen Abstimmung den Namen des Ex-Präsidenten. Bei der Abstimmung können die Abgeordneten auch für Personen stimmen, die gar nicht Mitglieder des US-Kongresses sind. Trump werden keine realistischen Chancen eingeräumt, zum Vorsitzenden der Parlamentskammer gewählt zu werden.

Der ehemalige Präsident hatte sich zuvor hinter Kevin McCarthy gestellt. Dessen Gegner gehören zum rechten Rand der Partei und sind Trump-Anhänger. Der Appell des Ex-Präsidenten ließ sie allerdings kalt. Der Abgeordnete Gaetz ist einer der lautesten Gegner McCarthys.

Die Rechtsaußen-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene spricht im Plenarsaal mit Kevin McCarthy. AP/Andrew Harnik

Berichten zufolge war McCarthy seinen Parteigegnern vor den neuen Wahlgängen am Donnerstag einen großen Schritt entgegenkommen, um sich deren Stimmen zu sichern und die Blockade zu durchbrechen. Der 57-Jährige soll sogar eingewilligt haben, die Hürden für die Abberufung eines Vorsitzenden im Repräsentantenhaus noch weiter zu senken. Damit bietet er seinen Gegnern ein Druckmittel, ihn nach Belieben wieder aus dem Amt zu jagen. Dies könnte schwerwiegende Folgen haben und zu noch mehr Instabilität führen, wenn im Kongress wichtige Entscheidungen anstehen. Die Rechtsaußen-Abgeordneten könnten die Kammer in Geiselhaft nehmen. McCarthy war den Abtrünnigen in diesem Punkt bereits zuvor weit entgegengekommen – ohne Erfolg. Er zeige nun ein neues Niveau an „Verzweiflung“, urteilte der Sender CNN.

Neuer Kandidat wäre möglich

Wenn McCarthy sich nicht mit den Gegnern in seiner Partei einigen kann, könnte er womöglich versuchen, mit den Demokraten Verhandlungen aufzunehmen. Diese könnten ihm etwa durch Enthaltungen in ihren Reihen zu einem Wahlsieg verhelfen, weil das die Zahl der nötigen Stimmen senken würde. Möglich wäre auch, dass ein neuer Kandidat aufgestellt wird, auf den sich die Republikaner verständigen könnten. Denkbar wären aber auch Gespräche mit den Demokraten über einen Konsenskandidaten, den auch sie mittragen würden.

Die Demokratin Nancy Pelosi trifft am zweiten Tag der Wahl im Kapitol ein. Andrew Harnik/AP/dpa

Dass die Demokraten aktuell aber große Freunde daran zu haben scheinen, McCarthy scheitern zu sehen, zeigte sich zuletzt am Mittwochabend (Ortszeit). Die Abgeordneten waren nach einer Pause zu einer erneuten Sitzung zusammengekommen. McCarthy hatte zuvor gesagt, dass eine weitere Abstimmung am Abend keinen Erfolg bringen würde - einer seiner Vertrauten beantragte folglich eine Vertagung der Sitzung. Allerdings stemmten sich die Demokraten gegen das Vorhaben. Erst im letzten Moment wurde der Antrag mit einer hauchdünnen Mehrheit der Republikaner angenommen.

McCarthy ist auf jede Stimme angewiesen

Schon am Dienstag und Mittwoch hatten mehrere Republikaner ihrem Parteikollegen McCarthy die Unterstützung verweigert und bei der Wahl um den Vorsitz für andere Kandidaten gestimmt. So versammelten sich 20 Republikaner bei den Wahlgängen am Mittwoch hinter dem Gegenkandidaten Byron Donalds. McCarthys Gegner hatten den Republikaner nominiert. Da die Republikaner in der Parlamentskammer nur eine knappe Mehrheit haben, ist McCarthy fast auf jede Stimme in seiner Partei angewiesen, um zum Vorsitzenden gewählt zu werden.

Kevin McCarthy (5.v.r) kehrt zum Plenarsaal zurück, nachdem sich das Repräsentantenhaus für den Abend vertagt hat. AP/Jacquelyn Martin

Der Appell von Ex-Präsident Trump änderte nichts an der verfahrenen Situation. Dieser hatte McCarthy bereits zuvor unterstützt – und ihm aber nach dem Abstimmungsdebakel noch einmal Rückendeckung gegeben. Doch die Partei habe mit einem „Achselzucken“ reagiert, schrieb die Washington Post. Es gebe andere Namen, die für den Posten des Sprechers kursierten, sagte die Abgeordnete Lauren Boebert im US-Fernsehen.

Für McCarthy sind die Niederlagen in Serie eine historische Schlappe und eine öffentliche Bloßstellung. Es ist das erste Mal seit hundert Jahren, dass bei der Wahl mehr als ein Anlauf nötig ist und eine Fraktion ihren Kandidaten nicht im ersten Durchgang ins Amt wählt. Der Machtkampf zeigt auch die Zerrissenheit der Republikaner. Sie hatten bei den Zwischenwahlen im November die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückerobert und wollten eigentlich Präsident Joe Biden vor sich hertreiben. Nun fragen sich viele, ob die dysfunktionale Partei überhaupt in der Lage ist, die wichtigen Aufgaben in der Parlamentskammer zu bewältigen.