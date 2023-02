Gierstorfer: Hatte nur am Anfang in der Ukraine Angst Der Dokumentarfilmer Carl Gierstorfer hat seine Angst bei Dreharbeiten in der Ukraine nach eigenen Angaben schnell überwunden. „Als ich das erste Mal rüberge... dpa

HANDOUT - Eine Szene der TV-Dokumentation «Ukraine - Kriegstagebuch einer Kinderärztin». ions/RBB/dpa/Archivbild Carl Gierstorfer/DOCDAYS Product

Berlin -Der Dokumentarfilmer Carl Gierstorfer hat seine Angst bei Dreharbeiten in der Ukraine nach eigenen Angaben schnell überwunden. „Als ich das erste Mal rübergefahren bin, hatte ich sehr viel Angst. Man stellt sich vor, dass die Raketen auf einen niederhageln“, sagte der 48-Jährige am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wenn man aber dort ist, dann wird alles ein Stück weit Normalität und dann verschwindet auch die Angst.“