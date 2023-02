Giffey: Luftbrücke in die Türkei für Hilfe nach Erdbeben Für Hilfsgüter von der Hauptstadt in die Türkei soll es nach Angaben von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey eine Luftbrücke geben. „Und es ... dpa

Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Für Hilfsgüter von der Hauptstadt in die Türkei soll es nach Angaben von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey eine Luftbrücke geben. „Und es ist gelungen mit vielen, die gespendet haben, (...) dass wir eine Luftbrücke von Berlin in die Türkei bauen, auch in Zusammenarbeit mit der türkischen Botschaft, mit dem Generalkonsulat“, sagte die SPD-Politikerin am Samstag bei einem Gedenken an die Erdbebenopfer am Brandenburger Tor.