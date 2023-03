Giffey und Kipping verteidigen Rot-Grün-Rot in Berlin: Es war auch vieles gut Berlins Sozialsenatorin sieht für die Fortsetzung von Rot-Grün-Rot noch eine Chance. Die Regierende Bürgermeisterin sagt dazu lieber nichts - lobt aber die gute Zusammenarbeit. dpa

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Sozialsenatorin Katja Kipping auf einer Pressekonferenz. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Berlin -Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) hat die Hoffnung auf eine Fortsetzung der rot-grün-roten Regierungskoalition noch nicht ganz aufgegeben. „Noch sind die letzten Messen nicht gesungen“, sagte Kipping der Berliner Zeitung. „Noch hat die SPD-Basis nicht Ja und Amen zu Schwarz-Rot gesagt, und nach dem, was ich höre, ist in den letzten Koalitionsrunden die Stimmung deutlich schlechter geworden.“ Ob Schwarz-Rot scheitere, habe jetzt die SPD-Basis in der Hand. „Es gibt zumindest noch eine kleine Chance auf Rot-Grün-Rot und darauf, dass wir sozialökologische Mehrheiten hier doch noch nutzen“, so Kipping.