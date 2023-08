An vier Badestellen in Berlin sind vermehrt giftige Algen festgestellt worden – das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat am Donnerstag vor dem Baden in den betroffenen Seen abgeraten. Insbesondere einige Blaualgen können bei empfindlichen Personen Hautreizungen und allergische Reaktionen auslösen, da sie Toxine enthalten. Deutlich sichtbare Algenansammlungen gehen meist einher mit einer erhöhten Konzentration von Blaualgen und Blaualgentoxinen.

Wegen der starken Algenbildung kommt es jedoch nicht nur zur Minderung der Wasserqualität. Durch die geringe Sichttiefe können auch mögliche Rettungsmaßnahmen erschwert werden.

Der Regen hat in Berlin leider noch nicht viel bewirkt, in der Scharfen Lanke dominieren wieder die Algen, zum Baden kaum geeignet pic.twitter.com/Ia4e4gbKSa — Hart💚🇺🇦 (@Frentzhart2) August 4, 2023

Vom Baden an folgenden Berliner Badestellen wird abgeraten: Unterhavel/Lieper Bucht (Steglitz-Zehlendorf)

Unterhavel/Grunewaldturm (Charlottenburg-Wilmersdorf)

Unterhavel/Kleine Badewiese (Spandau)

Dahme/Schmöckwitz (Treptow-Köpenick)

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Vorsicht beim Baden im See: Das sollten Sie beachten

Durch Wind und Strömung kann sich das Auftreten der Algen in kürzester Zeit verändern. Besucher von Badestellen werden darauf hingewiesen, trübe Gewässer mit stark verringerter Sichttiefe sowie Bereiche mit sichtbaren grünen oder blaugrünen Schlieren oder „Teppichen“ zu meiden. Die Badekleidung sollte unmittelbar nach dem Baden gewechselt und die Haut mit einem Handtuch abgerubbelt werden – idealerweise sollen sich See-Besucher nach dem Baden zusätzlich abduschen.

Sollten nach dem Baden trotz aller Maßnahmen Hautreizungen, Reizungen der Atemwege oder Magen-Darm-Beschwerden auftreten, ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

Weitere Informationen zu Blaualgen und aktuelle Bewertungen der Badegewässerqualität sind auf der Internetseite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales zu finden: www.badegewaesser.berlin.de.