Giftige Chemikalie in Industriegebiet ausgelaufen In einem Industriegebiet in Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald) sind 5000 Liter einer giftigen Flüssigkeit ausgetreten. Wie die Feuerwehr am Morgen mittei... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. B/Symbolbild Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z

Schönefeld -In einem Industriegebiet in Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald) sind 5000 Liter einer giftigen Flüssigkeit ausgetreten. Wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte, konnten die Einsatzkräfte die ausgetretene Chemikalie, die von einem Lkw transportiert wurde, umpumpen und sicherstellen.