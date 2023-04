Giftiger Rauch zieht durch Neukölln: Schrott auf Lastkran brennt lichterloh

Auf dem Neuköllner Schiffahrtskanal steht Schrott auf einem Lastkahn in Brand. Die Feuerwehr bekämpft stundenlang die Flammen. Anwohner sollten die Türen und Fenster geschlossen halten.

Am späten Donnerstagabend ist auf einem Lastkahn im Neuköllner Schifffahrtskanal ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Berliner Feuerwehr in der Nacht auf Twitter mit. Gegen 21.30 Uhr sei die Brandmeldung über ein Feuer an der Wasserstraße eingegangen, sagte der Pressedienstsprecher der Berliner Feuerwehr gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Der Lastkahn lag im Neuköllner Schifffahrtskanal an der Lahnstraße an einem Recyclingbetrieb. Durch die erhebliche Rauchentwicklung sollen im Umkreis die Warn-Apps NINA, KATWARN und BIWAPP ausgelöst worden sein.

Wie aus ersten Informationen von vor Ort hervorgeht, hatten die alarmierten Feuerwherkräfte zeitweise mit einer schlechten Wasserversorgung zu kämpfen, konnten die Flammen aber teilweise ersticken. Die Löscharbeiten dauerten demnach bis zum Morgen an, da sich die Ladung – zum größten Teil Schrott wie alte Waschmaschinen – Metall- und Kunststoffteile, immer wieder entzündeten.

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit etwa 40 Leuten über mehrere Drehleitern und an Bord des Schubverbands. Um die Gewässer zu schützen, habe man vorsorglich eine Ölsperre in den Kanal geführt und Wasserproben entnommen. Auch die Polizei war im Einsatz.

Bis zu 15 Meter hohe Flammen: Warnsysteme alarmieren Anwohner

Als man kurz davon ausging, der Brand wäre unter Kontrolle, quoll dichter, schwarzer Rauch offenbar erneut hervor und die Flammen schlugen den Angaben zufolge wieder weit über 15 Meter in die Höhe. Menschenleben waren nach ersten Erkenntnissen zu keiner Zeit in Gefahr.

Es sei jedoch zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, die wegen des Windes in großen Teilen Neuköllns wahrnehmbar gewesen sein soll. Daher hätten die App-basierten Warnsysteme NINA, KATWARN und BIWAPP die Bevölkerung vor dem giftigen Rauch gewarnt. Die Bürger wurden aufgefordert, Fenster, Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen auszuschalten. Zeitweise sei es zu Notrufen bei der Berliner Feuerwehr gekommen, die starken Brandgeruch oder sogar ein Feuer in der näheren Umgebung meldeten.

Zur Brandursache konnte den Informationen zufolge noch nichts gesagt werden, die polizeilichen Ermittlungen sollen nach den Löscharbeiten beginnen.