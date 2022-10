Tesla will Produktion in Grünheide vergrößern Die erste Autofabrik von Tesla in Deutschland produziert seit März offiziell. Noch ist die geplante Kapazität nicht erreicht und Tesla plant schon einen Ausbau. Dafür wird erneut Wald gerodet. dpa

Blick über das Tesla-Werk in Grünheide (Luftaufnahme mit einer Drohne). Der US-Elektroautobauer will seine Produktion ausbauen. dpa/Patrick Pleul

Grünheide -Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Produktion in Grünheide bei Berlin vergrößern. Derzeit werde die nächste Ausbaustufe auf dem bestehenden Gelände vorbereitet, um die Kapazität zu erweitern, hieß es am Freitag aus dem Unternehmen. Dafür würden ab diesem Freitag 70 Hektar Kiefernwald gerodet. Die Genehmigung für die Rodung liege bereits vor. Für den Ausbau bereitet Tesla einen Antrag vor. Dafür ist auch ein neues umweltrechtliches Verfahren nötig.