Gil Ofarim erneut vor Gericht? Landgericht weist Bericht teilweise zurück

Das Verfahren gegen den Musiker Gil Ofarim ist auch mehr als ein Jahr nach der Anklage weiterhin offen. Das Landgericht Leipzig hat am Dienstag einen Zeitungsbericht der Bild zurückgewiesen, nachdem der Prozess am 7. November beginnen soll. Es gebe in dieser Angelegenheit derzeit keine Termine und keine Ladungen des Gerichts, sagte eine Sprecherin des Landgerichtes Leipzig dem Evangelischen Pressedienst (epd). Grundsätzlich solle aber in dem Fall verhandelt werden, hieß es weiter.

Damit muss sich der Sänger also auf den jeden Fall vor Gericht verantworten - unklar ist aber weiterhin, wann der Prozess beginnt. Im Oktober 2022 war ein Verfahren gegen ihn vorerst geplatzt. Begründet wurde dies damals unter anderem mit einer Fürsorgepflicht für den Angeklagten. Außerdem brachte das Gericht einen Täter-Opfer-Ausgleich ins Gespräch. Das Landgericht trat in dem Verfahren auf die Bremse, um die Gemüter zu beruhigen, hieß es.

Ofarim hatte am 5. Oktober 2021 nach einem Check-in im Leipziger Hotel „The Westin“ per Videobotschaft einen mutmaßlichen Antisemitismus-Vorfall geschildert, den er in den sozialen Netzwerken veröffentlichte. Die Leipziger Staatsanwaltschaft kam nach monatelangen Ermittlungen zu dem Schluss, dass sich der behauptete Vorgang nicht ereignet habe und seine Vorwürfe bewusst „wahrheitswidrig“ seien.

Gil Ofarim behauptete, er sollte Halskette mit Davidstern ablegen

Ofarims Schilderungen zufolge soll ein Angestellter an der Hotel-Rezeption ihn beim Einchecken Anfang Oktober 2021 aufgefordert haben, eine Halskette mit Davidstern abzulegen. Der Sänger hatte den Mitarbeiter daraufhin angezeigt. Die öffentlich geäußerten Vorwürfe schlugen damals hohe Wellen.

Da sich jedoch herausstellte, das die Vorwürfe haltlos sind, wurde für den Herbst 2022 ein Prozess wegen wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung angesetzt. Doch es kam zu Verzögerungen. Schließlich wurden die geplanten Termine für die Hauptverhandlung vom 24. Oktober bis Ende November aufgehoben.