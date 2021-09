Berlin - Zum Weltfriedenstag der Vereinten Nationen (21. September) wollen an diesem Samstag mehrere Tausend Menschen in Berlin demonstrieren. Unter dem Motto „Give peace a dance“ soll die Demonstration mit Musiktrucks und DJs um 14 Uhr am Brandenburger Tor beginnen und zur Siegessäule ziehen. 15.000 Teilnehmer sind zu diesem „World Peace Day Berlin“ angemeldet. Schon Mittags ist eine Menschenkette durch die Stadt geplant, sie soll Teil einer langen Kette zum Thema Menschenrechte von der Nordsee bis zum Mittelmeer sein. Damit soll auf das Schicksal ertrunkener Flüchtlinge aufmerksam gemacht werden.

Ebenfalls am frühen Nachmittag ist nahe dem Brandenburger Tor die jährliche Demonstration gegen Abtreibungen mit dem Titel „Marsch für das Leben“ geplant. Angemeldet sind 8000 Teilnehmer. Zu einer Gegendemonstration des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung werden 2000 Menschen erwartet.

Das queer-feministische Bündnis „What the fuck“ ruft zu Protesten gegen den „Marsch für das Leben“ auf. „Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der alle angstfrei so leben können, wie sie wollen“, sagt Ella Nowak, Sprecherin des Bündnisses, das sich für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzt.