Glätte in Berlin und Brandenburg: A10 wegen Unfalls gesperrt

Überfrierende Nässe und Frost sorgen Samstag für glatte Straßen in der Region. Auf der A10 gab es bereits einen Unfall. Auch am Sonntag kann es glatt werden.

Autos fahren über eine überfrorene Straße. Am Samstagmorgen ist es glatt auf den Straßen in Berlin und Brandenburg. Jan Woitas/dpa

Die Autofahrer in Berlin und Brandenburg müssen sich am Wochenende auf Glättegefahr einstellen. Besonders am Samstagvormittag sei aufgrund von überfrierender Nässe und Frost bei minus einem Grad mit Glätte zu rechnen, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen. Es wurde eine amtliche Warnung herausgegeben, die zunächst bis 10 Uhr gilt.

Auf der A10 (westlicher Berliner Ring) kippte wegen Glätte am Samstagmorgen ein Lkw-Anhänger um. Wie die Feuerwehr Potsdam mitteilte, ist die A10 zwischen Potsdam-Nord und Leest gesperrt, die Sperrung werde wohl mehrere Stunden dauern.

Nach wechselnder Bewölkung bis zum Samstagmittag soll sich im weiteren Tagesverlauf auch mal die Sonne zeigen und es bleibt trocken. Am späten Nachmittag und Abend sowie in der Nacht bleibt es weitgehend wolkenlos. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen zwei und vier Grad.

Am Sonntag ziehen laut den Meteorologen dann wieder dichte Wolkenfelder auf, es kann erneut gebietsweise glatt werden. Ab dem Mittag wird in der Prignitz zudem Schneefall oder Schneeregen erwartet. In den anderen Regionen bleibt es jedoch überwiegend trocken. In der Nacht soll es dann vereinzelt zu Sprühregen oder Schneegriesel kommen. Die Temperaturen liegen am Sonntag bei null bis zwei Grad.