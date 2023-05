Glassplitter möglich: Maggi ruft Brühen im Glas zurück

Der Hersteller Maggi hat eine Reihe von Brühen in Gläsern zurückgerufen. Es sei nicht auszuschließen, dass durch eine Unregelmäßigkeit im Glas „Glasbestandteile von der Verpackung in das Produkt gelangen könnten“, teilte der Nestlé-Konzern, zu dem die Marke Maggi gehört, am Montag mit. Der Rückruf erfolge „vorsorglich und präventiv“.

Diese Maggi-Produkte sind betroffen: Maggi Gemüsebrühe Glas 119g (Chargennummer: 31110702, 31120702, 31140702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024)

Maggi Klare Brühe Glas 101g (Chargennummer: 31030702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024)

Maggi Hühnerbrühe Glas 92g (Chargennummer: 31150702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024)

Maggi Brühe mit Rind Glas 108g (Chargennummer: 31030702, 31040702, 31050702; Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.2024)

Wer ein solches Produkt seit dem 19. April erworben habe, solle dies vorsorglich nicht verzehren und könne dafür auch ohne Vorlage des Kassenbons das Geld zurückverlangen.