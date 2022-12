Glätte und Frost am Donnerstagmorgen Die Menschen in Berlin und Brandenburg sind am Donnerstagmorgen zur Vorsicht aufgerufen. Am Morgen kommt es zu dichten Nebelfeldern und Glätte durch Reifbild... dpa

Berlin -Die Menschen in Berlin und Brandenburg sind am Donnerstagmorgen zur Vorsicht aufgerufen. Am Morgen kommt es zu dichten Nebelfeldern und Glätte durch Reifbildung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Demnach werde nach dem örtlichen Nebel und der Glätte ein teils heiterer, teils wolkiger Mittag mit Dauerfrost erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen minus vier und minus einem Grad.