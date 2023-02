Glättegefahr in Berlin und Brandenburg Die Autofahrer in Berlin und Brandenburg müssen sich am Wochenende auf Glättegefahr einstellen. Besonders am Samstagvormittag sei aufgrund von überfrierender... dpa

Berlin -Die Autofahrer in Berlin und Brandenburg müssen sich am Wochenende auf Glättegefahr einstellen. Besonders am Samstagvormittag sei aufgrund von überfrierender Nässe und Frost bei minus einem Grad mit Glätte zu rechnen, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen. Auch am Sonntag kann es gebietsweise zu Glätte kommen.