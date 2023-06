Gleichstellung zwischen Mann und Frau: Deutschland noch nicht Spitze

Hinter Schweden, vor Nicaragua: Deutschland schafft es noch in die Top Ten in Sachen Gleichstellung im globalen Vergleich. Aus diesem Grund reicht es nicht für den ersten Platz.

Deutschland ist in Sachen Gleichstellung zwischen Männern und Frauen etwas vorgerückt, aber im internationalen Vergleich immer noch nicht Spitze: Mit einer fast ausgewogenen Geschlechterverteilung in der Bundesregierung kann sich die Bundesrepublik den sechsten Platz auf einer globalen Rangliste der Gleichstellung nach dem Index des Weltwirtschaftsforums (WEF) sichern.

Der angestiegene Frauenanteil unter parlamentarischen Abgeordneten verhalf Deutschland sich um vier Plätze zu verbessern und markiert damit das bisher beste Ergebnis seit 2006, der erstmaligen Veröffentlichung des Index. Der WEF-Report berichtet aber dennoch von einer größeren wirtschaftlichen Schere zwischen den Geschlechtern.

Gleichberechtigung: Österreich rutscht vom 21. auf den 47. Platz

Bei den Löhnen verschlimmerte sich die Benachteiligung von Frauen gegenüber ihren männlichen Kollegen weiter. Das WEF wies außerdem darauf hin, dass der Anteil von Frauen in Führungspositionen mit 29 Prozent auf den Wert von 2018 zurückgefallen sei. Positiv bewertet wurden die sehr hohen Gleichstellungswerte im deutschen Bildungs- und Gesundheitswesen.

Auf dem ersten Platz landete erneut Island, gefolgt von Norwegen, Finnland, Neuseeland und Schweden. Die Plätze 7 bis 10 belegten Nicaragua, Namibia, Litauen und Belgien. Die Schweiz verschlechterte sich im Wirtschafts- und Bildungsbereich und rutschte vom 13. auf den 21. Rang. Österreich rasselte vor allem wegen dem niedrigen Anteil an Ministerinnen von Platz 21 auf 47.

Langsame Geschlechterfortschritte: Gleichstellung erst in 131 Jahren

Global gesehen verringerte sich der Abstand zwischen den Geschlechtern im vergangenen Jahr nur minimal. Sollte sich die Welt weiterhin so langsam in Richtung Gleichstellung bewegen, werde sich die Lücke zwischen Frauen und Männern erst in 131 Jahren schließen, berechnete das WEF.