Gletscher-Messungen in Österreich zeigen Rekord-Schmelze Die Gletscher schmelzen in Österreich schneller denn jemals zuvor in der Geschichte der Messungen. Was das für schwerwiegende Folgen hat...

Innsbruck -In den österreichischen Alpen ist im vergangenen Jahr der schnellste Gletscherschwund der Messgeschichte beobachtet worden. Wie der Österreichische Alpenverein (ÖAV) am Freitag mitteilte, verloren die Gletscher 2022 durchschnittlich etwa 29 Meter an Länge - der höchste Wert seit Ende des 19. Jahrhunderts. Im Jahr 2021 waren die Eismassen nur um 11 Meter geschrumpft.