Neues Ranking: Das ist das friedlichste Land der Welt – Deutschland nicht in Top 10

Jedes Jahr veröffentlicht das Institute for Economics and Peace seinen Global Peace Index, in dem die Länder nach ihrer Friedenslage geordnet sind. Es ist wahrscheinlich keine Überraschung, dass Island in diesem Jahr zum friedlichsten Land der Welt gekürt wurde – es ist das 15. Jahr in Folge, dass es an der Spitze der Liste steht.

Dem Bericht zufolge ist die Welt insgesamt etwas weniger friedlich geworden. „Der Krieg in der Ukraine hatte erhebliche Auswirkungen auf die globale Friedfertigkeit, wobei die Ukraine und Russland die größte und fünftgrößte Verschlechterung der Friedfertigkeit hatten“, schreiben die Autoren der Studie, die das Ranking begleitet. „Haiti, Mali und Israel waren die anderen Länder mit den größten Verschlechterungen.“

Die komplette Liste Island

Dänemark

Irland

Neuseeland

Österreich

Singapur

Portugal

Slowenien

Japan

Schweiz

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Deutschland liegt in der Rangliste auf Platz 15 und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze verbessert.



Die Länder wurden anhand verschiedener Indikatoren eingestuft, darunter Mordrate, Terrorismus, gewalttätige Demonstrationen, aber auch Militarisierung, die die Quote des bewaffneten Personals, der Waffenimporte und der Waffenexporte umfasst. „Gemessen am Gesamtwert der Exporte entfallen auf nur fünf Länder mehr als 75 Prozent der gesamten Waffenexporte: USA, Russland, Deutschland, Frankreich und China, wobei die USA allein über 40 Prozent ausmachen“, heißt es in der Studie.



Von den 163 aufgelisteten Ländern lagen die Vereinigten Staaten auf Platz 131. Der Studie zufolge verzeichneten die Vereinigten Staaten den viertgrößten Gesamtanstieg ihrer Mordrate, die „jetzt über sechs pro 100.000 Einwohner liegt und mehr als sechsmal so hoch ist wie in den meisten westeuropäischen Ländern“.