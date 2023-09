Globaler Klimastreik: 250.000 Menschen demonstrieren in 250 Städten in Deutschland

Am 13. internationalen Klimastreiktag haben sich am Freitag in Berlin mehrere Tausend Menschen beteiligt. Auch in anderen deutschen Städten haben viele Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Rund 250.000 Menschen in mehr als 250 Orten hätten sich am internationalen Klimastreiktag beteiligt, teilte die Klimaschutzbewegung Fridays for Future am frühen Abend mit.

In Berlin zogen den Angaben zufolge rund 24.000 Menschen vom Brandenburger Tor durch das Regierungsviertel, die Polizei sprach von rund 12.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch in Hamburg, München, Köln und Hannover gab es viel Zulauf zu den Protesten. Die Aktionen waren Teil eines globalen Klimastreiks, zu dem Fridays for Future aufgerufen hatte. Unterstützung erhielten die Klimaschützer aus Kirchen, Gewerkschaften und Umweltinitiativen. Um 12 Uhr begann die Demonstration vor dem Brandenburger Tor.

In Berlin waren viele Schüler unter den Demonstranten. Sie skandierten einstimmig: „What do we want? Climate justice.“ Pappschilder fragten, wo der „Klimakanzler“ sei. Zeichnungen einer brennenden oder einer weinenden Weltkugel war zu sehen.

Ein Video auf X – ehemals Twitter – zeigte die Demo kurz nach dem Start. Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten Fahnen und Schilder in die Höhe.

Rund um den Globus fanden heute Hunderte weitere Kundgebungen und Klimastreiks an Schulen statt – mit der Forderung eines zügigen Ausstiegs aus Kohle, Öl und Gas.

Möbliertes Zimmer in Berlin soll Flutschäden zeigen

Auf dem Pariser Platz, vor dem Brandenburger Tor stand ein Haus, aufgebaut von Klima-Organisationen. Eine dünne Schlammschicht überzog die Couch, den Staubsauger, die Gläser auf einem Tisch. Es sollte Flutschäden zeigen. Nina Noelle, Sprecherin von Greenpeace sprach von ihrem Besuch in Norditalien und erzählte woher die Möbel stammen. Musiker Palmiro Conselice hatte Schlaf- und Wohnzimmer vor der Naturkatastrophe gerade neu eingerichtet. „Es flossen Tränen beim Interview“, so Noelle. „Das Sofa war komplett mit Wasser vollgesogen.“ Die Gespräche waren auf einem großen Bildschirm zu sehen, auch Betroffene aus Deutschland erzählten von den Auswirkungen des Hochwassers in Rheinland-Pfalz.

Klimademonstrantin: „Wir müssten eigentlich alles blockieren“

Eine 36-jährige Frau fragte, ob die Demonstration sich nicht bewegt. „Wir müssten eigentlich alles blockieren“, sagte sie. „Wenn zwanzig Menschen das machen, wird uns nicht zugehört.“

Als Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf die Bühne kommt, jubelt die Menge. Zuerst zählt sie Erfolge der Klimabewegung auf. „In fünf Jahren sind wir zu einer Gesellschaftsbewegung geworden“, sagt sie. „Aktivismus wirkt.“ Dann spricht sie davon, dass die Bundesregierung sich nicht an die eigenen Klimaziele hält. „Dass es uns immer noch braucht, ist ein Skandal.“ Sie spricht von einem historischen Zeitfenster und appelliert dafür, nicht aufzugeben. Sie spielt auch auf die Letzte Generation an, die in den nächsten Wochen Berlin blockieren wird: „Wir müssen uns nicht einig werden, welche Protestform die beste ist, nur darüber, dass es Protest braucht.“

Umfrage: Mehrheit unterstützt Klimaprotest

Einer Umfrage zufolge findet eine Mehrheit der Deutschen Demonstrationen für den Klimaschutz gut. Viele der Befragten zweifeln allerdings an der Wirksamkeit solcher Proteste.

In dem am Freitag veröffentlichten neuen ZDF-Politbarometer unterstützten 65 Prozent die Klimademonstrationen, 29 Prozent finden sie hingegen nicht gut. Allerdings glauben nur 16 Prozent, dass damit sehr viel oder viel für den Klimaschutz erreicht werden kann. 59 Prozent finden, dass sie „nicht so viel“, und 23 Prozent, dass sie überhaupt nichts bringen. Die Umfrage ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland.