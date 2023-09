Für Freitag, den 15. September, ruft die Fridays-for-Future-Bewegung zum globalen Klimastreik auf. Einer von mehr als 400 Protestzügen für mehr Klimaschutz weltweit findet in Berlin statt. Tausende Menschen kommen voraussichtlich für den Streik nach Berlin. Die Demonstration startet um 12 Uhr am Brandenburger Tor und endet auch dort.

Außerdem führt die Route der Demonstration über die Ebertstraße,

die Behrenstraße,

die Friedrichstraße,

die Reinhardtstraße,

durch das Regierungsviertel,

die Yitzhak-Rabin-Straße und

die Straße des 17. Juni.

Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) kommt es bereits am Freitagvormittag zu Sperrungen rund um das Brandenburger Tor und die gesamte Demo-Route. Außerdem weist Fridays for Future darauf hin, dass der U-Bahnhof Brandenburger Tor zwischenzeitlich eventuell nicht benutzt werden kann. Wie die VIZ mitteilt, starten zudem in der ganzen Stadt Zubringerdemonstrationen, die für Verkehrsbehinderungen sorgen können und um 12 Uhr am Brandenburger Tor enden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

‼️ Eine #Demonstration zum "Globalen #Klimastreik" mit mehren tausend Teilnehmenden startet am morgigen Freitag um 12:00 Uhr am Brandenburger Tor in #Mitte. Bereits ab ca. 10:00 Uhr sind die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße in #Tiergarten für den Kfz-Verkehr #GESPERRT. ‼️ — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) September 14, 2023

Die Zubringerdemos starten an folgenden Orten in Berlin 9.30 Uhr von der Straße An der Wuhlheide in Oberschöneweide (Fahrraddemo)

11 Uhr vom Karlplatz in Mitte

11 Uhr von der TU an der Straße des 17. Juni (Charlottenburg)

11 Uhr vom Naturkundemuseum an der Invalidenstraße (Mitte)

11 Uhr von der Zimmerstraße in Mitte

Fridays for Future fordert von der Bundesregierung einen möglichst schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Die Proteste mit „historischer Mobilisierung“ richten sich laut dem Climate Action Network auch an einen Klima-Gipfel am 20. September in New York (Climate Ambition Summit), zu dem UN-Generalsekretär António Guterres eingeladen hat. Fridays for Future ist Teil des Climate Action Network. Auch die Aktivisten der Letzten Generation nehmen an den Protesten teil.