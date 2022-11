Glühwein und kalte Füße: Berlins Weihnachtsmärkte öffnen Knapp fünf Wochen vor den Festtagen haben die meisten Berliner Weihnachtsmärkte am Montag geöffnet. Dazu gehörten der große Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus ... dpa

Besucher gehen über einen Weihnachtsmarkt. Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Berlin -Knapp fünf Wochen vor den Festtagen haben die meisten Berliner Weihnachtsmärkte am Montag geöffnet. Dazu gehörten der große Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus mit dem Riesenrad sowie die traditionellen Märkte an der Gedächtniskirche nahe dem Ku'damm und am Schloss Charlottenburg. Der früher sehr beliebte Weihnachtsmarkt vom Gendarmenmarkt wanderte in diesem Jahr auf den Bebelplatz neben der Staatsoper.