„GNTM“: Heidi Klum stand auf Schoko-Bons und Muffins Kuchen und Süßigkeiten mochte Heidi Klum zu Beginn ihrer Model-Karriere sehr. Das brachte ihr sogar einen Spitznamen ein. dpa

ARCHIV - Heidi Klums Ex-Mitbewohnerin kennt die süßen Geheimnisse des Topmodels. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

München -Heidi Klum stand in ihrer Anfangszeit als Model auf Kuchen und Süßigkeiten. „Du mochtest sehr gerne Schoko-Bons“, sagte Kandidatin Nicole, die eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Topmodel hat, in der aktuellen Folge von „Germany's Next Topmodel“.