Görlitzer Park: Berliner CDU fordert nach der Gruppenvergewaltigung diese Maßnahmen

Ein Paar wird am 21. Juni im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg von mehreren Männern attackiert. Die 27-jährige Frau wird vor den Augen ihres gleichaltrigen Partners vergewaltigt. Er wird von den Angreifern ebenfalls verletzt. Beide werden ausgeraubt. Der Fall rüttelt auch deshalb auf, weil die Polizei offenbar aus ermittlungstaktischen Gründen den Fall zunächst nicht öffentlich machen wollte.

Insgesamt gibt es in dem Fall laut Polizei vier Verdächtige im Alter von 14 bis 19 Jahren. Einer von ihnen, ein 22-jähriger Mann, wurde bereits festgenommen. Er sitzt in U-Haft.

Im Görlitzer Park vergewaltigt Horde Männer eine Frau und zwingt Freund zuzuschauen. #Goerli lost. Deshalb: Park zeitweise abschließen, Security an Eingängen, mobile Polizeistation im Park, weniger Eingänge, komplett umzäunen, konsequente Bestrafung. #goerlitzerpark zurückholen! pic.twitter.com/CcgHbw2SPP — Timur Husein (@TimurHusein) July 27, 2023

Gewerkschaft verteidigt Kommunikation der Berliner Polizei

Die ersten Parteien fordern harte Konsequenzen für diesen Vorfall. Die Berliner CDU hat am Mittwochabend Vorschläge gemacht, damit der Görlitzer Park sicherer wird. Der Kreuzberg CDU-Politiker Timur Hussein will, dass der Park zeitweise abgeschlossen wird. Zudem soll Security an den Eingängen platziert werden, schriebt er auf Twitter. Husein schlägt weniger Eingänge vor und fordert, dass der Görlitzer Park komplett umzäunt wird.

Inzwischen haben die Ermittler ihre bisherige Zurückhaltung in der Kommunikation erklärt. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) verteidigt sie.